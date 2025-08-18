Llega la octava edición de la Expo Luthiers a la Universidad Nacional de Lanús

El viernes y sábado 22 y 23 de agosto los pasillos de la casa de estudios estarán poblados por más de ochenta feriantes de todo el país, fabricantes de instrumentos nacionales y artistas.

El edificio José Hernández de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) será nuevamente el epicentro de la industria musical argentina los días 22 y 23 de agosto, desde las 14h:00 cuando se lleve a cabo la octava edición de “Luthiers», una exposición de instrumentos musicales acústicos y eléctricos, equipamiento y accesorios de efectos de producción nacional. El evento será con entrada libre y gratuita.

La exposición reunirá a más de ochenta feriantes de todo el país, incluyendo destacados luthiers, fabricantes de instrumentos nacionales y artistas de primer nivel. No solo contará con stands de instrumentos y accesorios, sino también con conciertos en vivo, clínicas, charlas y actividades especialmente diseñadas para niños y niñas. Los asistentes podrán disfrutar de experiencias interactivas y conocer de cerca la producción nacional de instrumentos musicales.

Entre las actividades destacadas se encuentra la Jam Session en el Aula Magna Bicentenario, que se llevará a cabo el viernes 22, de 15 a 18hs con inscripción previa) y la charla “Innovación en instrumentos musicales. Sello del Buen Diseño Argentino”, con la participación de Marco Sanguinetti (diseñador especializado en sonido y músico, evaluador SBD), Ezequiel Galasso (diseñador y luthier, referente de CAFIM, evaluador SBD) y Sebastián Feinsilber (coordinador del Plan Nacional de Diseño, SBD) en el Estudio de grabación Enrique Santos Discépolo.

A las 18:00 se realizará el acto de apertura en el Puente del Edificio José Hernández, con la palabra del rector Daniel Bozzani, Georgina Hernández (vicerrectora), Aritz Recalde (director del Departamento de Humanidades y Artes) y Juan Lo Bianco (secretario de Cultura y Comunicación). Acto seguido, habrá un ensamble de estudiantes de la Carrera de Música de Cámara y Sinfónica.

El sábado 23, la jornada incluirá nuevamente una Jam Session de 15:00 a 18:00 y talleres especializados, como “Respuestas claras a preguntas confusas: Mantenimiento y calibración de instrumentos de cuerdas” y “Pedales de efecto, una extensión de tus ideas”, impartidos por reconocidos luthiers y músicos. La jornada culminará con la presentación del Fidel Lema Trío a las 19hs en el Puente del Edificio José Hernández.

La iniciativa es organizada por el Departamento de Humanidades y Artes y la Secretaría de Cultura y Comunicación de la UNLa, con el apoyo de CAFIM (Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales), la Asociación Argentina de Luthiers, Argentina Resuena y Lutheristica, la red de mujeres y diversidades luthiers de habla hispana.

