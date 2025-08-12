Se entregarán certificados y carnets de manipulación de alimentos en Chacabuco

Este martes 12 de agosto, a las 19:00, se llevará adelante en la Sala Teatral de la Escuela de Actividades Culturales de Chacabuco la entrega de certificados a los participantes de la edición 2025 del programa “Acompañando Futuros”.

Los certificados para los y las jóvenes son emitidos por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, se entregarán los carnets a quienes realizaron el Curso de Manipulación de Alimentos en el marco del mencionado programa.

“Acompañando Futuros” es una iniciativa del Intendente Municipal, Darío Golía, con el objetivo de brindar apoyo a jóvenes entre 18 a 25 años a través de capacitaciones con talleres prácticos, becas de formación y charlas semanales con profesionales de diversas áreas para su acercamiento al mundo laboral.