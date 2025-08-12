El municipio de Chacabuco logró un descuento en la RTO para los transportistas locales

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó este lunes la firma de un convenio junto a la empresa ConstruHidro S.A., para que los transportistas de locales obtengan un 20% de descuento en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos de carga -a partir de los 2500 kg de porte neto- en la planta ubicada en el kilómetro 210 de la Ruta Nacional 7.

“Valoramos la importante inversión que se realizó en Chacabuco para esta planta. Sabemos que nuestra ciudad tiene una cantidad muy importante de transportes, de logística, que hace a nuestra economía y planteamos la posibilidad de firmar un convenio para este beneficio de nuestros transportistas”, destacó el jefe comunal, quien agradeció también a la Oficina de Habilitaciones por el trabajo realizado para llevar a cabo este convenio.

Por su parte, Gerónimo Grisolía, de la empresa ConstruHidro S.A., expresó: “El transporte hoy es una necesidad medular en todas las economías. Por eso la decisión de instalarnos en Chacabuco, agradecer nuevamente a todos porque nos han abierto las puertas y entendemos que la suscripción de este convenio tiene la finalidad de paliar un poco la situación económica”.

Estuvieron presentes además en la firma del convenio junto al Intendente Municipal, la Concejal y Vocera Municipal, Karina Geloso; el Asesor Letrado del Municipio, Matías Sassoni; el Secretario de la Cooperativa Eléctrica, Juan Manuel Golía; el Director de la Oficina de Habilitaciones, Walter Arozamena; Horacio Diego Torre, Heben Garbarini, Iván Edgardo Mendoza, Carlos Alducin y Walter Pizzi, por la empresa ConstruHidro S.A.; Rubén Gardella, Gerente de la Cámara de Transportistas de Chacabuco; y Benjamín Payquez de la Cooperativa de Trabajo Transportistas de Chacabuco Ltda.