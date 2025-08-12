Darío Golía entregó bicicletas destinadas a adultos mayores

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, acompañado por la concejala y vocera municipal, Karina Geloso, encabezó este martes el acto de entrega de bicicletas y cascos destinados al área de Adultos Mayores, en el marco del programa “Conociendo Chacabuco”. Las bicicletas fueron aportadas por el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en su visita a Chacabuco, a través del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

“Es una gran alegría compartir este momento junto a ustedes. Quiero destacar la importancia de este programa, ‘Conociendo Chacabuco’, que parece que lo conocemos entero pero siempre se van descubriendo cosas. Es importante conocer y recorrer la historia, la tradición, valorar lo que tenemos, y qué mejor que hacerlo en este recorrido”, resaltó el jefe comunal.

Golía manifestó además su agradecimiento “a todos los adultos mayores que participan de las actividades, que invitan a otros a sumarse, a estar en movimiento. Gracias por el acompañamiento, y nosotros también los seguiremos acompañando siempre, soñando juntos y proyectando juntos. Siempre es buen momento para compartir con el otro, encontrarse, compartir las cosas por las que vale la pena vivir”.

El Intendente Municipal anunció que, además de los recorridos turísticos que ya se desarrollan en Chacabuco, como “Los Caminos de Haroldo”, se llevarán adelante “Los Caminos del Tango”, recorriendo los sitios donde vivieron e hicieron historia los grandes valores del tango chacabuquense.

A su vez, el Director de la Oficina de Adultos Mayores, Mauro Comiso, brindó más detalles acerca del programa turístico y el uso que se dará a las bicicletas desde su área, destacando la importancia de “organizar actividades en conjunto a nuestros adultos mayores, escuchando y actuando en base también a lo que ellos desean”.

Participaron del acto de entrega, además de los ya mencionados, el Director de Deportes, Jorge Giménez; y la Directora de Turismo, Andrea Ferreyra, entre otras autoridades presentes.