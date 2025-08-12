El intendente de Chacabuco recorrió las nuevas instalaciones de la Comisaría de la Mujer

Darío Golía, acompañado por la concejala Karina Geloso, recorrió este martes las instalaciones de la nueva Comisaría de la Mujer, ubicada en Alberdi 62. El Jefe Comunal dialogó junto a la titular, Comisario Carina Moreno, acerca del trabajo que se lleva adelante en esa dependencia, articulando junto a distintas áreas en el abordaje de la violencia de género y familiar.

“Recuerdo en su momento, en nuestra anterior gestión, pudimos tener esta nueva Comisaría de la Mujer, ya hace 15 años. Pudimos contar con esta dependencia tan importante para Chacabuco, que articula con la Dirección de Políticas de Género del Municipio y cuenta con un equipo interdisciplinario de psicología y abogacía, que permite abordar la temática de manera integral”, destacó el jefe comunal.

Golía resaltó también que se está a la espera de la llegada del Juzgado de Familia, que está aprobado por ley y descentralizará las tareas del Juzgado de Paz, además de agilizar expedientes en cuanto a violencia de género y familiar. “Frente a los casos de violencia y vulnerabilidad es donde debe estar el Estado con todas las herramientas”, manifestó el Intendente.

Acompañaron al Golía en el recorrido, el Subsecretario de Seguridad, Mauricio Yonna; la titular de la Comisaría de Chacabuco, Comisario Melina Ortolano; la Directora de Políticas de Género y Diversidad, Leticia Barisano; y el referente de la Juventud, Nicolás Golía.