Anunciaron nuevas capacitaciones docentes gratuitas con puntaje en Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, junto a la concejala y vocera municipal, Karina Geloso, anunciaron en la tarde de este martes la llegada de nuevas capacitaciones gratuitas para docentes con puntaje oficial de 0.22, en convenio con la Universidad de Hurlingham (UNAHUR).

Tras la gestión del Municipio de Chacabuco, estarán dictándose -en modalidad presencial y virtual- tres propuestas de formación, gratuitas y de alta calidad académica destinadas a docentes en ejercicio y estudiantes de carreras de formación docente. Las mismsa serán: “La enseñanza del deporte. Enfoque socioeducativo”; “Lectura y Escritura en la Escuela Secundaria”; y “Hibridaciones: Cultura Digital y Cultura Escolar”.

“Para nosotros la educación es un pilar fundamental en todos los niveles, y así venimos trabajando en nuestra gestión desde el primer día. En lo que respecta a infraestructura junto al Consejo Escolar, donde se hacen enormes inversiones; también en las gestiones junto a Jefatura Distrital de Educación, en nuevos cargos docentes, en lo pedagógico; y también en los recursos humanos de la educación que son nuestros docentes. Por eso estamos trabajando permanentemente en la formación y la capacitación”, expresó el Intendente Municipal.

Golía resaltó además que el convenio con la Universidad de Hurlingham, tras el cual se está realizando además la Licenciatura en Educación, junto a otras capacitaciones previas y en desarrollo, “es un salto de calidad muy grande para Chacabuco”.

Por su parte, la Coordinadora de la Universidad de Hurlingham en nuestra ciudad, Luján Rivas, destacó que las capacitaciones “surgieron a partir de las necesidades de los docentes” y brindó mayores detalles acerca de las mismas. Cabe destacar que la preinscripción comenzará en los próximos días.

Participaron del anuncio junto al Intendente Municipal y las ya mencionadas, la Secretaria de Hacienda, Natalia Garraza; la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo; la Presidenta del Consejo Escolar de Chacabuco, Liliana Andriola; y la Directora de Turismo, Andrea Ferreyra.