Habrá una jornada sobre salud sexual en el CAPS «René Favaloro» de Chacabuco

Organizada por la Dirección de Salud de la Municipalidad de Chacabuco, junto a la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva y a Región Sanitaria III, este miércoles 13 de agosto en el horario de 9:00 a 12:00, se realizará una jornada sobre salud sexual en las instalaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud “René Favaloro”, ubicado en Ituzaingó y Cacique Calfucurá.

Durante el desarrollo del evento, que será gratuito y abierto a toda la comunidad, se brindará una charla sobre SIU (DIU hormonal), y testeos rápidos de VIH y sífilis.

“Este tipo de actividades tienen como objetivo asesorar en materia sexual, tanto reproductiva como no reproductiva, además de facilitar y acercar a los vecinos controles que son vitales para la prevención o el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual”, informaron desde el área de Salud.