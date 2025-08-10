La subsecretaría de Tránsito de Chacabuco realizó amplios operativos

El área a cargo de Gerardo Alejandro procedió este viernes al secuestro de tres equinos en la vía pública, sobre calle Ullúa y Guardia Nacional. Y dos más en Avenida Elguea Román y Mateo Barón.

Por otra parte, el cuerpo de inspectores realizó un operativo dinámico con móviles y motos de tránsito en distintos puntos de la ciudad. Como es habitual recorrieron las Cuatro avenidas; el Corredor nocturno; la Ruta 7 km 203 en simultáneo con otro operativo en la colectora de la ruta Nacional N° 7 frente al Sector Industrial y en la zona céntrica; donde se retuvieron siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y haciendo disturbios.