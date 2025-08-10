Programa completo de la Expo Junín 2025

En el marco de la celebración de los 80 años de la entidad organizadora, se ha previsto una amplia variedad de actividades que se extenderán del 15 al 18 de agosto. La Expo Junín 2025 (78ª Exposición Ganadera, Industrial y Comercial y 34ª Muestra de Granja) tendrá lugar en el predio de la Sociedad Rural de la ciudad vecina, ubicada en Camino al Parque Natural Laguna de Gómez y Ruta Nacional N° 7.

Recientemente se conoció el programa oficial que incluye una muestra especial del campo y la ciudad donde habrá una amplia variedad de actividades, espectáculos y recreación.

Programación

Vale mencionar que en lo que respecta a ganadería la muestra integra el Circuito bonaerense de la Asociación Argentina de Angus. Es una exposición patrocinada por la Asociación Argentina de Criadores de Hereford. Como se ha adelantado, habrá Aparte Campero y Morfología C de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos.

Jueves 14 de agosto

– 8:00 – Ingreso de Bovinos, Ovinos y Porcinos / Actúa Jurado de Admisión (Puerta N° 1 – Comisariato Ganadero).

– 9:00 – Ingreso de animales de granja / Actúa Jurado de Admisión.

– 17:30 – Conferencia “Presentación GDM y manejo en los cultivos de soja y trigo” y “Maximizando la producción de maíz con manejo por ambientes”. Ingenieros Agrónomos: Juan Pablo Genin, Fernando Peiteado, Máximo Reyes, Germán Fumaneri y Esteban Galeano. Salón La Carminia. Organiza Grupo Don Mario.

– 19:30 – Conferencia “Implantación, manejo y consociación de pasturas”. Ing. Agrónomo Juan Biscayart. Salón La Carminia. Organiza FUNJUSA Asoc. Civil.

Viernes 15 de agosto

Boleterías Habilitadas: Entrada General $ 5.000 – Jubilados $ 2.000. Menores de 12 años: Gratis.

– 9:00 – Ingreso de Caballos Criollos – Morfología y Aptitud (Puerta N° 1 – Comisariato Ganadero). Actuación del jurado de clasificación de granja (Pabellón de Granja).

– 10:00 – Apertura al Público. Curso de Alambradores.

– 14:00 – Actúa Jurado de Clasificación Caballos Criollos: Tipo y Aptitud – Morfología Machos. (Pista central).

– 15:00 – Paseo en caballo para niños y paseo en carruaje (Finaliza a las 17 )

– 16:00 – Inicia “El Gran Campeonato del Asado”.

– 18:00 – Conferencia “Liderazgo, motivación y trabajo en equipo”, Andrés ‘Chapu’ Nocioni, en el Salón La Carminia. Auspicia: OSDE.

– 19:30 – After Rural – Patio Gastronómico y Feria de Vinos – Ingreso Puerta 3. Final de El Gran Campeonato del Asado, show en vivo de ‘Los Bagualeros’ y ‘Ay Amor’.

– 0:00 – Cierre al Público.

Sábado 16 de agosto

Boleterías Habilitadas: Entrada General $ 5.000 – Jubilados $ 2.000. Menores de 12 años: Gratis.

– 8:30 – Actuación del jurado de clasificación de Bovinos Puros controlados, ovinos y Porcinos. (Corrales, galpón ovinos y Pista Central).

– 9:00 – Actúa Jurado de clasificación Caballos Criollos: Morfología Hembras.

– 10:00 – Apertura al Público – Curso de Alambradores.

– 11:00 -. Conferencia “Economía Global en el Transporte mediante la implementación de planes eficientes de Conservación en la Red Vial Rural de la Región”. Ing. Gastón Blanc. ‘Taller de Caminos Rurales en Junín’, Rev. Vial, Analía Wlazlo. Salón La Carminia

– 12:00 – Conferencia “Cosechando Rentabilidad con la IA”, Ingeniero Maximiliano Fochi, Salón La Carminia.

– 14:00 – Actúa Jurado de Clasificación en Bovinos Puros de Pedigree (Pista Central).

– 15:00 – Competencia Aparte Campero – ACCC. Paseo en caballo para niños y paseo en carruaje (finaliza a las 17)

– 19:00 – After Rural – Shows en vivo en Patio Gastronómico de ‘Los Gringos’ y ‘Sin Etiquetas’.

– 20:00 – Entrega de premios de la Exposición Ganadera – Salón La Carminia.

– 0:00 – Cierre al Público.

Domingo 17 de agosto

Boleterías Habilitadas: Entrada General $ 5.000 – Jubilados $2.000. Menores de 12 años: Gratis.

– 10:00 – Apertura al Público – Habilitación de Boleterías. Inicio Campeonato de Alambradores. Remate de Reproductores porcinos.

– 10:30 – Misa en acción de gracias (Frente a la ermita de María Auxiliadora). Remate de Reproductores porcinos.

– 12:00 – Inauguración Oficial Expo Junín 2025 – Pista Central Desarrollo: presentación de autoridades. Himno Nacional Argentino. Discursos. Desfile de Reproductores premiados. Almuerzo Oficial – Salón La Carminia.

– 15:00 – Competencia Aparte Campero – ACCC. Final Campeonato de Alambradores. Remate de reproductores de granja. Paseo en caballo para niños y paseo en carruaje (Finaliza a las 17).

– 17:00 – Festejo del Día del Niño – Chocolate caliente en el Stand del Grupo de Artillería 10.

– 18:00 – Cierre Rural – Shows en vivo en Patio Gastronómico de ‘Melina Salvay’ y ‘Divina Decadencia’.

– 19:00 – Cierre al Público.

Lunes 18 de agosto

10:00 – Apertura al Público.

14:00 – Venta de Reproductores Bovinos y ovinos – Pista central. Remata: Cía. Consignataria Paz Hno. S.R.L.

