Finalizó la siembra de trigo y los cultivos presentan buen potencial

“La siembra de trigo 2025/26 se da por finalizada con un área total nacional estimada en 6.700.000 hectáreas” informó este jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

Pese a que algunos colaboradores informan lotes por sembrar en sectores de Necochea, Azul y Daireaux, “estos no modificarían la actual estimación”, planteó la BCBA.

En cuanto a la fenología, el 38,2 % del trigo del norte argentino se encuentran desde encañazón en adelante y con buenas expectativas respecto al potencial de rendimiento.

Mientras tanto, en el centro y sur del área agrícola, el 100 % del trigo continúa en etapas vegetativas, manteniendo una condición de cultivo de Normal a Excelente en el 99 % de la superficie implantada.

Pese a la permanencia de excesos hídricos que se sostienen en el centro y sudeste bonaerenses, la condición hídrica a escala nacional se encuentra Adecuada a Óptima en el 81,9 % del área en pie, detalló la Bolsa porteña.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/