Récord de participantes en la Carrera Aniversario de Chacabuco

Este domingo se desarrolló la Carrera Aniversario de Chacabuco de 4 y 8 K, con largada frente al Palacio Municipal y que convocó a una cifra récord de participantes, provenientes de Chacabuco y de distintas localidades de la región.

El jefe comunal, Darío Golía, acompañado por el Director de Deportes Jorge Antonio Giménez y al equipo de trabajo del área a su cargo, dio la bienvenida a los corredores y corredoras y público presente, destacando la importancia de este tipo de eventos para promover hábitos saludables y fortalecer el deporte local.

«Es una alegría poder acompañarlos en este día y ver la gran convocatoria que tiene esta carrera. Desde nuestra gestión seguimos impulsando y apoyando todas las actividades deportivas, porque entendemos que el deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo de la comunidad», expresó el Intendente.

Al finalizar la competencia principal, se desarrolló una carrera participativa destinada a niños y niñas, quienes disfrutaron de una jornada deportiva y recreativa junto a sus familias, fomentando la actividad física desde temprana edad.

En cuanto a los resultados deportivos, en la clasificación general de los 8 kilómetros el primer puesto fue para Mauro Rozza, seguido por Sebastián Pellegrino y Agustín Bustos. En la categoría femenina de esa distancia, la ganadora fue Lorena Mollier.

En la prueba de 4 kilómetros, el vencedor de la clasificación general fue Agustín Petruchelli, mientras que en la categoría femenina el primer lugar correspondió a Camila Arostegui.

La jornada se vivió con un gran marco de público, consolidando a la Carrera Aniversario como uno de los eventos deportivos más convocantes del calendario local, en el marco de los festejos por el 161° aniversario de la ciudad de Chacabuco.