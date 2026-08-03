Quintela recibió a Máximo, Wado y Di Tullio y tiende puentes con La Cámpora para 2027

«Hoy recibí al diputado Máximo Kirchner, quien viajó a La Rioja para sumarse a los actos por los 50 años del martirio de Monseñor Angelelli y los Mártires Riojanos», escribió el viernes en redes sociales el Gobernador riojano, Ricardo Quintela, junto a una imagen que lo muestra abrazado en su oficina con el legislador nacional y referente de La Cámpora, una postal por demás impensada meses atrás cuando el enfrentamiento todavía pesaba entre los dos bandos opositores.

«Esta fecha también nos invita a reafirmar el compromiso con nuestra historia, con el legado y la entrega de nuestros Mártires por la justicia. Memoria que continúa marcando el camino hacia el país federal y solidario por el que trabajamos cada día, como también lo hizo Néstor Kirchner: reconociendo y poniendo en valor a los derechos humanos y la dignidad del pueblo»; agregó Quintela en su publicación en redes.

Además viajaron a la provincia los senadores nacionales Eduardo «Wado» de Pedro y Juliana Di Tullio, otras dos de las más importantes figuras del kirchnerismo en el Congreso. Los legisladores también posaron para la foto en la oficina con Quintela, quien valoró: «Reafirmamos que la memoria colectiva nos une, nos fortalece y nos marca el camino para construir una Argentina más justa y federal».

Fuente: https://www.diagonales.com/