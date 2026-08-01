Julio Alak recibió a Natalia De la Sota en La Plata y hablaron sobre una “alternativa federal»

El intendente platense recibió en el Palacio municipal a la diputada nacional por Córdoba, Natalia De la Sota, con quien analizaron la situación social, política y económica que atraviesan las provincias y los municipios en medio de la política de ajuste aplicada por el Gobierno nacional.

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