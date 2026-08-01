Fútbol de Chacabuco: Con partidos postergados, la fecha comienza este sábado

Este viernes debía comenzar la segunda fecha de Primera división del torneo Clausura, Copa Mauricio Paz que organiza la Liga Deportiva, sin embargo, las malas condiciones climáticas obligaron a la postergación del partido que debían disputar San Miguel y Peña La 12.

Este encuentro fue reprogramado para el martes 4 de agosto y se jugará en el estadio Ernesto Zinani, a las 21:00.

Este sábado, River Plate recibirá a Rivadavia, desde las 15:30, en el estadio Elio Muhape. El Millonario hará su debut en el certamen tras haber quedado libre en la primera jornada y será el estreno oficial de Juan Marcelo Cerella como DT.

La fecha se completará el domingo, desde las 15:30, con los encuentros entre Argentino y Huracán, en el estadio José Spataro, y 9 de Julio frente a San Martín, en el estadio Aldo Carena.

En esta oportunidad quedará libre Racing Club.

Informe: Javier Galante