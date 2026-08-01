Fútbol de Chacabuco: Con partidos postergados, la fecha comienza este sábado

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Este viernes debía comenzar la segunda fecha de Primera división del torneo Clausura, Copa Mauricio Paz que organiza la Liga Deportiva, sin embargo, las malas condiciones climáticas obligaron a la postergación del partido que debían disputar San Miguel y Peña La 12.

Este encuentro fue reprogramado para el martes 4 de agosto y se jugará en el estadio Ernesto Zinani, a las 21:00.

Este sábado, River Plate recibirá a Rivadavia, desde las 15:30, en el estadio Elio Muhape. El Millonario hará su debut en el certamen tras haber quedado libre en la primera jornada y será el estreno oficial de Juan Marcelo Cerella como DT.

La fecha se completará el domingo, desde las 15:30, con los encuentros entre Argentino y Huracán, en el estadio José Spataro, y 9 de Julio frente a San Martín, en el estadio Aldo Carena.

En esta oportunidad quedará libre Racing Club.

Informe: Javier Galante

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