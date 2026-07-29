Últimos días de vacaciones de invierno en el Teatro Italiano de Chacabuco

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Chacabuco, a cargo de Julieta Pederzoli, invita a las familias a disfrutar de la última semana del receso invernal con una variada programación de cine, teatro, títeres, acrobacias y espectáculos para toda la familia.

Miércoles 29: A las 15:00, “La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón”. Obra de títeres (Teatro Italiano)

Jueves 30: a las 15:00, “Caperucita y una vuelta de rosca”, obra de teatro (Teatro Italiano); a las 20:00, “Shrek: Volar sin alas”, espectáculo de acrobacia en telas con la participación del taller de la Escuela de Actividades Culturales (EAC) (Teatro Italiano)

Viernes 31: a las 15:00, “Circo Bienvenir”, espectáculo de circo para toda la familia (Teatro Italiano).

Desde la Subsecretaría de Cultura invitan a niños, niñas y familias a aprovechar esta propuesta y disfrutar de una semana llena de arte, entretenimiento y actividades pensadas para compartir durante las vacaciones de invierno.