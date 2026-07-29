Lega un temporal de lluvias, viento y granizo

Un sistema de baja presión avanza sobre el centro del país para dar paso a un drástico cambio de tiempo: de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se prevén tormentas aisladas, ráfagas intensas y abundante caída de agua que podría superar los 50 mm en el noreste bonaerense y la Capital Federal.

El cambio comenzará a sentirse el jueves 30 de julio, cuando el sistema de baja presión avance desde el océano Pacífico hacia la cordillera de Cuyo y la Patagonia, donde provocará fuertes nevadas y vientos intensos. Mientras tanto, en la región central del país se instalará una marcada circulación de aire cálido y húmedo del norte, lo que incrementará la inestabilidad y dejará una jornada ventosa, templada y con abundante nubosidad.

De acuerdo con los modelos meteorológicos internacionales ECMWF y GFS, durante el viernes 31 de julio se desarrollará la etapa más intensa de la ciclogénesis con la formación de un centro de baja presión al este de la provincia de Buenos Aires.

Desde la mañana podrían registrarse tormentas aisladas en Córdoba, el sur de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, algunas con granizo y ráfagas fuertes. Sin embargo, el período de mayor riesgo se espera entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado 1º de agosto, cuando las tormentas podrían intensificarse sobre los municipios del norte de la provincia de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur del Litoral.

Ya durante la jornada del sábado 1º de agosto, el centro de baja presión se desplazará hacia el Mar Argentino al tiempo que un frente frío avanzará rápidamente hacia el noreste del país, provocando una mejora gradual de las condiciones sobre territorio bonaerense.

Por la magnitud prevista del fenómeno, se recomienda seguir las actualizaciones del SMN y prestar atención a los posibles alertas oficiales que puedan emitirse en las próximas horas.

Fuente: https://dib.com.ar/