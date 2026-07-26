El Municipio de Chacabuco realizó un jornada de vacaciones de invierno en Castilla

En el marco de las actividades organizadas durante el receso invernal, la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Chacabuco llevó adelante una nueva jornada recreativa, esta vez en la localidad de Castilla, con una gran participación de niños, niñas y familias.

La directora del área, Fernanda Sierro, destacó que junto a su equipo vienen desarrollando distintos encuentros con talleres, juegos y propuestas para disfrutar en comunidad.

La actividad contó con el acompañamiento del delegado municipal, Miguel Terrile, y de la profesora Antonella Terrile. Durante la tarde, los presentes disfrutaron del show de Sandra Alegre y sus títeres, además de la destacada presentación de Lorena y su maravillosa estatua viviente.

«Creemos firmemente que el juego es un derecho fundamental y una herramienta de transformación que estimula la creatividad, fortalece los vínculos familiares y nos invita a habitar la ternura junto a los más chicos», expresó Sierro.

Desde el Municipio continúan impulsando propuestas recreativas y culturales durante las vacaciones de invierno, promoviendo espacios de encuentro, inclusión y disfrute para toda la comunidad.