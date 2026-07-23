Golía destacó las funciones que cumplirá la Estación Metereológica de Chacabuco

El Intendente Darío Golía recorrió este jueves la nueva Estación Meteorológica de Chacabuco, ubicada en el predio de la Planta Depuradora Oeste, y que permitirá contar con información pública a la que se podrá acceder a través del sitio web del Municipio.

“La planta está adherida al sistema nacional de información hídrica. Hace tiempo lo estamos tramitando con la Provincia de Buenos Aires, que está armando una red federal de estaciones hídricas y fuimos seleccionados luego de ofrecer este predio”, comentó Golía, y agregó: “Contaremos con la información de precipitaciones, viento, humedad y la información que se requiera. Es algo muy importante para nosotros porque también tiene que ver con la prevención, con la producción, con la mejora en lo que tiene que ver con lo meteorológico. Agradecer a la Provincia de Buenos Aires, a Néstor Álvarez y todo su equipo, porque rápidamente nos dieron respuesta”.

Por su parte, Rodolfo Bertinatto, Subsecretario Técnico de la Municipalidad, indicó que “la Estación toma parámetros simples, como la velocidad, sentido y dirección de viento, precipitaciones, temperatura, presión barométrica entre otros parámetros. Esto mejora el sistema de alerta temprano que estará conectada a la red nacional”.

La Estación Meteorológica contará con registros precisos de las precipitaciones en sectores urbanos y suburbanos, generando datos estadísticos para facilitar la planificación e intervención en diversas zonas.

Estuvieron también presentes en la recorrida, la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos, Patricia Sorichillo; y el Director de Obras Sanitarias, Mauricio Perfetti.