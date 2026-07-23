23 de julio. Día del Payador

Esta fecha se celebra en la Argentina desde 1884, en homenaje a Gabino Ezeiza, pionero del género, y a su famosa payada junto con el uruguayo Juan de Nava. Oficializada en 1996, la Secretaría de Cultura conmemora la fecha y a quienes dieron forma a una de las expresiones culturales más tradicionales.

Un casual encuentro en Paysandú, Uruguay, entre el argentino Gabino Ezeiza y el oriental Juan de Nava, marcó el inicio de esta fecha; ocurrió un 23 de julio de 1884 y desde entonces cada año se recuerda el Día del Payador.

Gabino Jacinto Ezeiza fue uno de los precursores de este género narrado. Comenzó a darle forma a este tipo de expresión artística para, más tarde, profesionalizarla. Incluso, introdujo un contrapunto. Es decir, la payada a dúo o duelo cantado. Ese momento icónico que protagonizó junto a Nava, lo impulsó a la popularidad logrando más de quinientas composiciones a lo largo de su carrera.