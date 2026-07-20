Salto: Convocan a las Primeras Jornadas Bonaerenses de Patrimonio Funerario

La Municipalidad de la ciudad de Salto anunció la realización de las Primeras Jornadas Bonaerenses de Patrimonio Funerario. Bajo el lema “Cementerios, Cultura y Turismo”, se llevarán a cabo del 17 al 19 de septiembre y están dirigidas a “arqueólogos, antropólogos, historiadores, historiadores del arte, arquitectos, sociólogos, comunicadores, abogados, filósofos, educadores, ingenieros civiles, médicos legales, artistas, literatos”, entre otros.

Las jornadas tienen el auspicio de la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de Cementerios y se espera a “especialistas bonaerenses y de otras provincias” para participar en “un espacio de encuentro, debate y reflexión académica y comunitaria sobre el patrimonio funerario y los cementerios bonaerenses”.

El objetivo del encuentro, que se realizará en el Salón Blanco de la municipalidad, en la calle Buenos Aires al 369, es “potenciar el valor histórico, pedagógico, arquitectónico, paisajístico y artístico” de los cementerios bonaerenses como “ejes del desarrollo cultural y turístico de la región, a través de la generación de nuevas perspectivas y propuestas innovadoras”.

Fuente: https://dib.com.ar/