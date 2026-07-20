El Intendente de Chacabuco saluda por el Día del Amigo

«Hoy celebramos con mucha alegría y felicidad a quienes, con su compañía, afecto y solidaridad, hacen más valiosa nuestra vida. Los amigos son ese motor que nos impulsa a seguir adelante; están presentes en los momentos felices, en los desafíos y también en las dificultades, brindándonos siempre una mano y una palabra de aliento», manifestó Darío Golía.

«Les deseo que esta jornada sea una oportunidad para fortalecer los vínculos, compartir buenos momentos y renovar el valor de la amistad. ¡Feliz Día del Amigo!», añadió.