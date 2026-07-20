Hockey de la AHO: Jugaron Porteño y Club Social de Chacabuco

Este fin de semana continuó el torneo de la Asociación de Hockey del Oeste, en el que juegan Porteño y Club Social de Chacabuco en distintas categorías.

Porteño jugó el sábado en la ciudad de Rojas enfrentando a Argentino de aquella ciudad en tres divisiones. En Primera el triunfo fue para las chicas de Rojas por 2 a 1; el gol del Decano fue anotado por Celina Ríos. En el encuentro de Sub-19 Porteño perdió por la mínima diferencia, 1 a 0. En Sub-16 el equipo de Chacabuco ganó 2 a 0 con goles de Ornella Güida y Ana Pérez. En Sub-14, fue triunfo de Rojas por goleada: 8 a 1; el único gol del equipo chacabuquense fue conseguido por Jazmín Perfetti.

El Club Social, también el día sábado, viajó a la ciudad de San Pedro para jugar contra Náutico. En Primera división ganó el local 1 a 0. En Sub-19 también el triunfo fue para las chicas de San Pedro por 3 a 0. En Sub-16 el club sampedrino ganó 4 a 1 ; el gol del Club Social fue anotado por Indiana Argés. En la categoría Sub-14 también ganó Náutico por 2 a 0.

En la próxima fecha, que será la sexta de la segunda ronda, Porteño va a jugar contra Náutico, en calidad de local, y Club Social va a enfrentar a Viajantes, equipo de la ciudad de Pergamino. La fecha se completará con los partidos entre Silvio Olivares de Pergamino y Los Miuras de Junín; Racing de Chivilcoy contra Argentino de Rojas; y Ricardo Gutiérrez de Arrecifes contra Mitre de San Pedro. Quedará libre Sport de Salto.

Informe: Javier Galante