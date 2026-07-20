El precio del Brent supera los 90 dólares en medio de la escalada entre EE.UU. e Irán

Los futuros del petróleo Brent subieron un 3,20% hasta los 90,90 dólares por barril este lunes en la apertura del mercado asiático.

Previamente, el precio de referencia había alcanzado un máximo de más de cinco semanas, de 90,75 dólares por barril, en medio de los temores por mayores interrupciones en el suministro de petróleo ante la escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz.

Entre tanto, los futuros del West Texas Intermediate aumentaron un 2,4% y se cotizaron en 83,54 dólares por barril.

EE.UU. e Irán intercambian ataques militares desde hace más de una semana, en medio de una escalada que ha incluido bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Teherán contra bases de Washington en la región. El Mando Central de EE.UU. anunció, además, la reanudación del bloqueo naval de puertos iraníes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que los ataques continuarán hasta degradar las capacidades militares iraníes y amenazó con destruir plantas eléctricas, puentes y objetivos energéticos si la República Islámica se niega a negociar.

Teherán afirma que actúa en respuesta a las violaciones del memorándum de entendimiento por parte de Washington. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que no se exportará «ni una sola gota de petróleo o gas» de la región mientras continúen las agresiones estadounidenses.

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