El exceso de humedad en los granos demora la cosecha de maíz tardío

La cosecha de maíz con destino a grano comercial alcanza el 62,2 % del área de 8.400.000 hectáreas,apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 80,6 qq/Ha, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El progreso de las labores mantiene una demora interanual de 8,2%, como consecuencia de la elevada humedad en los granos, asociada a las condiciones de humedad ambiente registradas durante las últimas semanas.

En el sur bonaerense, además, los excesos hídricos continúan limitando el avance de la recolección de los lotes remanentes. Los mayores rendimientos relevados hasta el momento corresponden al Núcleo Norte, con 97,2 qq/Ha, seguido por el Núcleo Sur, con 96,0 qq/Ha y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, con 90,7 qq/Ha.

Bajo este escenario, mantenemos nuestra proyección de producción nacional en 6.400.000 tonaladas, lo que representa un aumento del 30,6 % en comparación con el ciclo anterior (producción campaña 2024/25: 49 MTn).

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/