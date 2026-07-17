Carmen de Areco: Un micro cayó de un puente; hay heridos y buscan a un chofer desaparecido

Mates y Noticias
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Se trata de una unidad de la empresa TAC, que viajaba desde la provincia de San Luis hacia Moreno cuando, según los primeros testimonios, habría perdido el control por las fuertes ráfagas de viento.

El suceso tuvo lugar en la Ruta Nacional N° 7, a la altura del Arroyo La Guardia, en inmediaciones de Carmen de Areco. Allí, el ómnibus, con al menos 20 pasajeros, cayó de un puente de seis metros. Entre los heridos se encuentra un bebé, que fue atendido y derivado al hospital local.

De acuerdo a las primeras informaciones, se registraron varios heridos que fueron atendidos y trasladados al nosocomio. Además, el testimonio de un pasajero reportó que las fuertes ráfagas de viento que golpeaban la zona fueron el principal factor para que el conductor del  vehículo perdiera el control.

Asimismo, el pasajero contó que uno de los choferes saltó del ómnibus mientras estaba en movimiento. Actualmente, se encuentra
desaparecido.

Fuente: https://www.diariodemocracia.com/

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