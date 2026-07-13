Fútbol de Chacabuco: Huracán se quedó con la liguilla Femenina

Este domingo, en el estadio Isidro Toto Ranale del club San Martín, se jugó la final de la liguilla del torneo Apertura, Copa Mauricio Paz, del Fútbol Femenino. Allí se enfrentaron Huracán y 9 de julio y el triunfo correspondió a las chicas del «Globo» por 2 goles contra 1.

Todos los goles se dieron en el primer tiempo: abrió el marcador Juana Taiwana para 9 de julio, mientras que Ana Lescano y Sofía Martínez anotaron para la victoria de Huracán. El árbitro fue Tadeo Giambrone, quien expulsó a Martina Di Piero y a Nadia Biscotti, jugadoras de Huracán.

Con este resultado, ahora Huracán, ganador de la liguilla, deberá enfrentar a Rivadavia, ganador de la etapa clasificatoria. Serán dos partidos, el primero en el estadio Ernesto Zinani del club Huracán, y la revancha en el Ruperto Villarreal, estadio de Rivadavia. Todavía no están confirmados los días y horarios de estas dos finales, pero todo hace suponer que se jugarán durante los dos próximos fines de semana.

Informe: Javier Galante