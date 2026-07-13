Continúa el avance de la iluminación LED en los barrios de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, destacó los avances en el plan de colocación y recambio de luminarias LED en distintos sectores de la ciudad y localidades del partido. En ese marco, informó que recientemente finalizaron los trabajos de instalación de 15 nuevas cuadras en el barrio Néstor Kirchner, por calle Cadelago desde el Acceso Hipólito Yrigoyen; hasta calle Junín, más Villegas, La Plata, Cámpora y Olmedo, una obra que había sido solicitada por los propios vecinos durante las asambleas del Presupuesto Participativo.

«El avance no se detiene. Estamos llegando de manera planificada a cada barrio, incorporando nuevas cuadras con iluminación LED para brindar mayor seguridad vial y contribuir también a la seguridad de quienes transitan o regresan a sus hogares», expresó el jefe comunal, y señaló que el plan de iluminación continuará desarrollándose tanto en Chacabuco como en las localidades, con el objetivo de ampliar progresivamente la cobertura en todo el distrito.

Asimismo, agradeció la paciencia y el acompañamiento de los vecinos, explicando que cada intervención requiere un proceso administrativo, técnico y operativo hasta su concreción. «Sabemos que todavía hay sectores donde falta llegar, pero queremos transmitir tranquilidad porque trabajamos para continuar avanzando todos los días. No es posible ejecutar todas las obras al mismo tiempo, pero existe una planificación para que cada barrio reciba las mejoras que necesita», concluyó el Intendente.