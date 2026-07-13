Creció un 6% la cantidad de animales encerrados en feedlots al 1° de julio

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De acuerdo con los datos publicados por el SENASA, la cantidad de vacunos encerrados en los feedlot alcanzaban al 1° de julio a los 2.170.355, cantidad que representa un 6% más que hace un año atrás y es el segundo mayor registro histórico, pese a mostrar una leve baja respecto del mes previo.

NOTA RECOMENDADA:

Creció  un  6% la cantidad de animales encerrados en  feedlots al 1° de julio.

 

 

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