De acuerdo con los datos publicados por el SENASA, la cantidad de vacunos encerrados en los feedlot alcanzaban al 1° de julio a los 2.170.355, cantidad que representa un 6% más que hace un año atrás y es el segundo mayor registro histórico, pese a mostrar una leve baja respecto del mes previo.
NOTA RECOMENDADA:
Creció un 6% la cantidad de animales encerrados en feedlots al 1° de julio.
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