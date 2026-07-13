Anuncian un aumento salarial para la Policía Bonaerense: 7% en dos tramos

El gobierno de Axel Kicillof anunciará la semana próxima un aumento salarial para la policía bonaerense que calcará el acuerdo de paritarias para los trabajadores estatales y los docentes: 7% en dos tramos, 5% en julio y 2% en agosto. Además, se incrementarán los programas de ayuda social.

NOTA RECOMENDADA:

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