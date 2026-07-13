Chivilcoy: cayó una red de distribución de drogas de alcance regional

Según publicó www.larazondechivilcoy.com.ar el Comisario Donato Rafael Pitetti, a cargo de la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Chivilcoy, realizó un balance de los allanamientos simultáneos realizados durante el fin de semana pasado y confirmó la detención de las tres personas aprehendidas. En los operativos se secuestró cocaína, marihuana, balanzas y armas de fuego. Dos detenidos son reincidentes por el mismo delito.

Pitetti precisó que “juntamente con personal de la Policía Comunal, grupo GAD y la Secretaría de Seguridad de Chivilcoy, se procedió a llevar a cabo dos allanamientos por una investigación iniciada en el mes de mayo de este año, con intervención de la UFI Nº 7 y Juzgado de Garantías Nº 3, ambos del Departamento Judicial de Mercedes».

En relación con la primera de las líneas de investigación, el jefe policial detalló que a través de «diversas tareas investigativas consistentes en vigilancias encubiertas, seguimientos, registros fílmicos y tareas de inteligencias, se estableció que Franco Sebastián Leguizamón, de 30 años de edad, resulta ser el principal responsable de comercialización de estupefacientes, quien se domiciliaba en calle Ituzaingó, entre Paso de la Patria y Salta, la cual a su vez proveía al masculino identificado durante las tareas de inteligencia como Cristian David Metzner, de 47 años de edad, domiciliado en Avenida Gato y Mancha, entre calles José Schiaffino y Dr. Francisco Faverio del barrio Fonavi, quien también comercializaba al menudeo».

Respecto a la requisa en la vivienda de Leguizamón, Pitetti, indicó que «se obtuvo resultado altamente positivo, logrando realizar el secuestro de un trozo compacto de clorhidrato de cocaína, un frasco con cogollos de marihuana listos para su comercialización, dinero en efectivo, balanza digital, recortes de nylon, procediéndose además a la aprehensión de Franco Sebastián Leguizamón bajo la carátula tenencia de estupefacientes con fines de comercialización fraccionados en dosis destinadas directamente a los consumidores».

El imputado, de quien recordó que «el año pasado, en el mes de octubre, fue aprehendido por personal policial de la localidad de Bragado con gran cantidad de clorhidrato de cocaína», quedó «alojado en la estación de policía comunal Suipacha». Asimismo, en el allanamiento a Metzner «se obtuvo como resultado positivo, logrando secuestrar 22 envoltorios de clorhidrato de cocaína, dos envoltorios con marihuana, balanza de precisión, armas de fuego, siendo un revólver calibre 38 con municiones, una escopeta calibre 12/70 con cartuchos, una escopeta calibre 24, una carabina calibre 22 con 9 proyectiles, un teléfono celular y recortes de nylon».

El Comisario confirmó que se dispuso «la aprehensión de Metzner bajo la carátula tenencia de estupefacientes con fines de comercialización fraccionados en dosis destinadas directamente a los consumidores en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización. En la actualidad Metzner se encuentra alojado en la estación de policía comunal Alberti».