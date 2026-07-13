Avanza la pavimentación en el Barrio Procrear de Chacabuco

El Municipio de Chacabuco informó que dieron comienzo los trabajos de movimiento de suelo para pavimentar la tercera cuadra del barrio Procrear, como parte del plan de cuatro cuadras que se ejecuta en ese sector de la ciudad, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Patricia Sorichillo.

Las tareas se desarrollan sobre calle Santiago del Estero, en el tramo comprendido entre calle 636 y el Pasaje Daniela Prieto, avanzando con una obra estratégica para mejorar la conectividad del sector.

Con esta intervención se continúa dando cumplimiento al proyecto de pavimentación previsto para el barrio Procrear, que permitirá conectar de manera más ágil y segura el ingreso y egreso del barrio con el centro de la ciudad, mejorando la circulación vehicular y la calidad de vida de los vecinos de esa barriada.