TC: Elio Craparo, de Chacabuco a Posadas en busca de entrar a la Copa de Oro

El Turismo Carretera se presenta este fin de semana en el Autódromo de Posadas, en la provincia de Misiones. Hay un total de 54 inscriptos para disputar esta octava fecha del calendario 2026 de la ACTC. Luego de la última visita de la Máxima a Rafaela, se registraron dos bajas y una alta, por lo que se trata de la carrera con la menor cantidad de vehículos en lo que va del año.

Y allí estará Elio Craparo, el piloto de Chacabuco que está decimocuarto en el campeonato, y que de obtener un buen resultado en estas tres últimas fechas que quedan de la etapa regular, empezando el próximo domingo, puede meterse de lleno en la Copa de Oro, por primera vez, desde que debutó en el TC. Actualmente marcha a solo dos puntos de Valentín Aguirre, quien es el que cierra la zona de clasificación al mini-torneo.

Recientemente, a través de las redes sociales, Elio estuvo haciendo algunos comentarios: «Creo que como conjunto estamos fuertes, pero entiendo que para ganar nos está faltando un pequeño salto de calidad. Hoy estamos para meternos en el lote de los diez mejores, aunque en Rafaela nos costó más de lo pensado», dijo, aunque aclaró también que vio que a los Mustang les costó meterse entre los primeros. Igualmente, el piloto de Ford confía en volver a ser protagonista en una pista que le gusta, que disfruta manejando, y tiene optimismo para estar lo más arriba posible.

Craparo también adelantó que el objetivo es sumar fuerte, porque después viene San Juan, que es una fecha especial. «Nos tocaría estar largando desde el último pelotón», afirmó, y dejó en claro que la meta máxima estará puesta en el cierre de la etapa regular en Paraná, Entre Ríos: «En Paraná será a todo o nada, ya que será el cierre de la etapa y queremos estar entre los doce», comentó.

También expresó que el auto viene mejorando carrera tras carrera y agradeció a los mecánicos y al equipo en general por esta buena temporada que lo tiene peleando arriba en el campeonato.

Informe: Javier Galante