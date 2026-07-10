Se amplía la oferta del CBC de la UBA en Chacabuco

Las coordinadoras de la sede regional Chacabuco de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Débora Di Paolo y Natalia Garraza, mantuvieron una importante reunión de trabajo con el director del Ciclo Básico Común (CBC), Lic. Felipe Vega Terra, con el objetivo de continuar fortaleciendo la propuesta académica en Chacabuco.

Durante el encuentro se avanzó en la planificación de un proyecto de gran relevancia para la comunidad educativa: la ampliación de la oferta académica del CBC, incorporando las carreras de Ingeniería y Ciencias Económicas.

Esta iniciativa representa un paso significativo para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en nuestra ciudad, permitiendo que más estudiantes puedan iniciar su formación universitaria sin necesidad de trasladarse a otros centros urbanos.