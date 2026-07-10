Así lo manifestó el intendente de Chacabuco, Darío Golía, en el marco del acto oficial por el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, realizado en la localidad de O’Higgins.

El jefe comunal estuvo acompañado por el delegado municipal, Martín Rondina, funcionarios del Departamento Ejecutivo, representantes de instituciones, fuerzas vivas, centros tradicionalistas y vecinos de la comunidad.

Durante su discurso, Golía reflexionó sobre el significado de esta fecha patria, destacando la importancia de analizarla desde una perspectiva histórica, pero también mirando el presente y el futuro del país. «Hablar del 9 de Julio es hablar de nuestra historia, pero también de los desafíos del presente y de las responsabilidades que tenemos hacia el futuro. Es recordar a aquellos hombres y mujeres que hicieron posible la Declaración de la Independencia, fruto de un proceso histórico que culminó en Tucumán y que marcó para siempre el destino de nuestra Nación», expresó.

El Intendente sostuvo que la independencia no sólo implica contar con un gobierno propio, sino también la capacidad de tomar decisiones soberanas y de garantizar que los beneficios del desarrollo permanezcan en el país. «La independencia significa ser libres para decidir nuestro destino. Hoy, en un mundo que cambia permanentemente y donde muchas veces los intereses económicos trascienden las fronteras de los Estados, estos valores vuelven a ponerse en discusión. Los desafíos son distintos en sus formas, pero en esencia son los mismos que hace 210 años: defender nuestra soberanía y nuestra identidad como Nación», afirmó.

Finalmente, convocó a fortalecer el compromiso con los valores patrios y a mantener vivo el espíritu de quienes lucharon por la libertad.

«Defendamos los colores de nuestra bandera no solo en las canchas de fútbol, sino también en las aulas, en las empresas, en cada institución, en nuestras familias y en nuestros corazones. En este 9 de Julio, ¡Viva la Patria! ¡Viva la Bandera Argentina! ¡Viva nuestra Independencia! Gracias, O’Higgins, por recibirnos con tanto cariño y por hacernos sentir parte de esta comunidad y soñar juntos», concluyó el Intendente.