El centro tradicionalista El Resero de Chacabuco fue reconocido como entidad de bien público

El director de Relaciones Institucionales de Chacabuco, Tomás Ortega, hizo entrega del certificado de reconocimiento como Entidad de Bien Público al presidente del Centro Tradicionalista «El Resero», Enrique Golía.

La entidad quedó registrada bajo el Nº 353, un paso fundamental para su fortalecimiento y desarrollo institucional. Durante el encuentro, Ortega destacó la importancia de este reconocimiento y expresó que «celebramos este logro y renovamos nuestro compromiso de acompañar a las instituciones de nuestra comunidad en sus procesos de formalización, brindándoles las herramientas necesarias para consolidarse y seguir creciendo».

Asimismo, remarcó que las instituciones cumplen un rol esencial como espacios de encuentro, participación y contención social. «Por eso, continuamos trabajando para que cada una de ellas pueda desarrollarse plenamente y convertirse en un verdadero centro de la vida comunitaria», concluyó el funcionario municipal.