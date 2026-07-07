El Centro de Obesidad, Diabetes, Nutrición y Endocrinología de Chacabuco está casi terminado

Así lo manifestó el intendente municipal, Darío Golía, quien aseguró que esta iniciativa permitirá mejorar sustancialmente la atención y los servicios, concentrando en un mismo espacio a especialistas de distintas áreas vinculadas a la obesidad, la diabetes, la nutrición y la endocrinología. “Es un adelanto muy importante para la salud de Chacabuco. El Municipio sigue invirtiendo para fortalecer y mejorar nuestro sistema de salud local”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, Golía recordó que durante la actual gestión se realizaron mejoras eléctricas con la instalación de dos nuevos transformadores, lo que permitió incorporar un nuevo tomógrafo, un resonador magnético, la creación del Centro de Hemodinamia, la recuperación de las residencias médicas y la llegada de carreras universitarias de la UBA, entre ellas la Licenciatura en Enfermería, además de otros avances para el hospital municipal.