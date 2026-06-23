«La administración de Ormuz nunca volverá a ser como era antes de la guerra»

El estrecho de Ormuz no retornará a las condiciones previas a la guerra y su administración será ejercida por la República Islámica de Irán conforme al derecho internacional, declaró el presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador, Mohammad Bagher Qalibaf, a su regreso de las conversaciones con EE.UU. en Suiza, citado por la agencia IRNA.
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https://actualidad.rt.com/actualidad/612559-iran-administracion-ormuz-ninca-volvera-antes-guerra
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