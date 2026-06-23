Alerta meteorológica amarilla por frío extremo y nevadas en 16 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 23 una alerta amarilla por frío extremo que afecta a gran parte del territorio argentino.

El fenómeno también incluye nevadas en zonas específicas y fuertes vientos, con especial énfasis en el viento Zonda en varias regiones.

Provincias afectadas por frío extremo

Según el SMN, la alerta amarilla por bajas temperaturas rige para zonas de las provincias Neuquén, Mendoza, San Luis, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, Catamarca y Chaco.

A estas se suma Santa Cruz, donde rige alerta amarilla específicamente por nevadas.

Recomendaciones del SMN ante el frío extremo

Las autoridades sanitarias y meteorológicas recomiendan tomar las siguientes precauciones:

-Evitar la exposición prolongada al frío en exteriores.

-Usar varias capas de ropa liviana para mantener el calor corporal.

-Realizar movimiento frecuente (caminar, mover extremidades) para generar calor.

-Mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y evitar cambios bruscos de temperatura.

-Hidratación constante y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de síntomas por frío, no automedicarse y consultar a un médico o centro de salud cercano.