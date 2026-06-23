Chacabuco adhirió al programa para el fortalecimiento de las residencias estudiantiles

El Intendente Darío Golía firmó este lunes el convenio para sumar a Chacabuco al Programa de Residencias Estudiantiles y Universitarias para la Integración Regional (REUNIR).

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las residencias estudiantiles municipales, con el fin de promover el estudio en los niveles terciarios y universitarios.

El programa provincial -que llegó a través de una gestión de la Directora de Gestión Territorial bonaerense, Julieta Garello- está en la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y ayudará a fortalecer el trabajo en política educativa universitaria que lleva adelante el Municipio.

En nuestro caso, el programa estará destinado a las Casas de Estudiantes de Chacabuco en La Plata, Chivilcoy y Junín, llevando a cabo un seguimiento sobre las trayectorias educativas universitarias de los y las estudiantes, contando con recursos para mejorar las condiciones de las casas, con diverso equipamiento para cada lugar.

Durante la firma del convenio estuvo presente también el Director de Juventud de Chacabuco, Mariano Riva.