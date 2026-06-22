Por primera vez, las cárceles de Mercedes y Trenque Lauquen tienen directoras mujeres

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La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Juan Martín Mena, se enmarca en una política que promueve la participación de mujeres en espacios de liderazgo y toma de decisiones, históricamente ocupados mayoritariamente por hombres.

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