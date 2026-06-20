20 de junio. Día de la Bandera Argentina

Cada 20 de junio se celebra el Día de la Bandera en conmemoración a su creador, Manuel Belgrano, fallecido ese día en el año 1820. El 8 de junio de 1938 la fecha fue decretada por la ley 12.361 durante la presidencia de Roberto M. Ortiz.

La bandera fue creada el 27 de febrero de 1812 durante las batallas por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Las tropas a la orden de Manuel Belgrano comenzaron a utilizar una escarapela bicolor azul-celeste y blanco, diferenciándose así del rojo usado por los ejércitos realistas. De este modo, la bandera toma sus colores de la escarapela nacional. Fue izada por primera vez en la ciudad de Rosario (Santa Fe), principal sede de las celebraciones con su Monumento a la Bandera.

-Inspiración (1812): Belgrano creó primero una escarapela celeste y blanca. Los colores derivan de los símbolos del Consulado de Buenos Aires y del manto de la Virgen Inmaculada Concepción.

-El diseño original: Ese diseño inicial consistía en dos franjas horizontales (una blanca arriba y otra celeste abajo) y fue cosida por la vecina rosarina María Catalina Echevarría de Vidal.

-Consagración (1816): El Congreso de Tucumán adoptó oficialmente los colores celeste y blanco el 20 de julio de 1816 como emblema de las Provincias Unidas.

-El Sol de Mayo (1818): El Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón incorporó el Sol de Mayo (o sol incaico) en la franja central blanca. Este sol representa la guerra de la independencia y el nacimiento de una nueva nación.