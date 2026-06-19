ATE se prepara para «recibir» a Milei en Rosario

El presidente Javier Milei viajará este sábado a Rosario para encabezar el acto central por el Día de la Bandera. En medio de un escenario plagado de escándalos y presiones, tanto externas como internas, el mandatario estará acompañado por gran parte de su Gabinete, incluido Manuel Adorni, con la intención de brindar una imagen de cohesión y unidad. Sin embargo, no será el único desafío del jefe de Estado. En las últimas horas, ATE confirmó que recibirá al mandatario con un boicot en la ciudad santafesina.

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