El diputado provincial, Valentín Miranda (UCR), cuestionó el accionar de los legisladores que votaron en contra de la libre disponibilidad de los fondos municipales y remarcó que desde su bancada seguirán impulsado herramientas que acompañan a los 135 distritos de la provincia, así como también, la autonomía municipal.

“Estoy muy sorprendido que en esta casa que hay muchos ex intendentes y personas vinculadas a los territorios le hayan dado la espalda a una carta firmada por más de 90 intendentes de todos los partidos políticos que hoy esperaban que estemos a la altura y acompañemos esta iniciativa que iba a llevar alivio a todos los distritos”, dijo Miranda

Durante su intervención en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Miranda sostuvo que “los intendentes necesitan herramientas y recursos para dar respuestas concretas a los vecinos, para atender lo urgente, pero también para poder planificar políticas públicas y obras en cada distrito”.

“El dinero que reciben los municipios debe ser de libre disponibilidad, con criterios objetivos y sin discrecionalidad”, expresó el legislador y advirtió: “nadie mejor que un intendente y los Concejos Deliberantes para decidir si los fondos van aplicados a obras, inversión en equipamiento, servicios públicos, salarios o inversión social”

Por último, destacó que los gobiernos locales son la primera puerta a la que recurren los vecinos ante los problemas cotidianos y que, por ese motivo, resulta fundamental asegurar una distribución justa de los recursos provinciales.