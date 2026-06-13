34 beneficiarios recibieron la carpeta de posesión de terrenos en Chacabuco

Este viernes, el Intendente Municipal de Chacacbuco, Darío Golía, encabezó junto al Secretario de Gobierno, Javier Estévez, la entrega de las carpetas de posesión de terrenos ubicados en la Quinta 567, en el marco del programa Chacabuco para Todos II. En esta oportunidad, 34 familias recibieron la documentación correspondiente a lotes distribuidos en dos manzanas de dicho predio, ubicado sobre la continuación de la calle Avellaneda.

De las familias beneficiadas, 14 habían resultado favorecidas en el sorteo realizado meses atrás en el Polideportivo Municipal, mientras que las 20 restantes corresponden a trabajadores afiliados al Sindicato SOERM.

Durante el acto, el Intendente felicitó a cada uno de los propietarios al momento de firmar la posesión y expresó: “Con esta entrega, el Municipio completa todos los trámites iniciados hace tiempo y queda liberado de la custodia de estas tierras, llegando así a esta instancia tan esperada por las familias”.

Asimismo, Golía anunció que en los próximos días se realizará un llamado a presentación de ofertas para adquirir una o dos quintas más antes de fin de año, con el objetivo de subdividirlas y adjudicarlas posteriormente a familias que aún no cuentan con vivienda propia.

“La idea es seguir avanzando e incorporar más tierras sociales para las familias que se encuentran en lista de espera. Nuestro objetivo es contar con un amplio abanico de opciones para elegir las alternativas más convenientes, tanto por su valor como por su ubicación y acceso a los servicios básicos”, destacó.

Por su parte, Javier Estévez recordó que este proyecto comenzó a gestarse durante las anteriores gestiones municipales y continuó impulsándose desde el Honorable Concejo Deliberante antes del regreso al gobierno local.

“Al asumir nuevamente la gestión, accedimos a un crédito otorgado por el Banco Provincia. En lugar de destinar esos recursos a otras inversiones, decidimos adquirir quintas, lotearlas y sortear las parcelas entre vecinos que no cuentan con vivienda propia”, explicó.

Finalmente, el Secretario de Gobierno remarcó que los terrenos son abonados por los adjudicatarios mediante cuotas mensuales. “Estos terrenos no se regalan. Cada beneficiario paga una cuota por su lote y, con el cumplimiento de esos pagos, podremos seguir adquiriendo nuevas tierras para continuar ampliando este programa. Esa es la función del Estado: estar cerca de los vecinos y generar oportunidades concretas para que más familias puedan acceder a un terreno propio”, concluyó.