Manuel Adorni admitió haber ocultado 500 mil dólares: «Toda la vida ahorré en negro»

El jefe de Gabinete confirmó este miércoles la presentación de su declaración jurada, rechazó las acusaciones de «chorro» y dijo que cometió el «error de haber ahorrado en negro» junto con su esposa.

Asimismo, admitió haber ocultado 500 mil dólares en sus declaraciones juradas anteriores, producto de supuestas inversiones de dinero «en negro» en bitcoins. Según explicó, invirtió unos USD 200 mil y ganó USD 300 mil.

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