Acindar apagará sus hornos en la planta de Villa Constitución entre lunes y jueves de la semana próxima. Es tras el fracaso de la hipótesis de recuperación que planteaba la firma. En paralelo, la UOM se mantiene en alerta y no descarta una hipótesis de conflicto por la posible implementación de la Reforma Laboral.
NOTA RECOMENDADA:
Tras errar en su pronóstico de recuperación de la actividad, Acindar vuelve a paralizar la producción y hay incertidumbre por el segundo semestre
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