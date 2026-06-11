Acindar vuelve a paralizar la producción y hay incertidumbre por el segundo semestre

Acindar apagará sus hornos en la planta de Villa Constitución entre lunes y jueves de la semana próxima. Es tras el fracaso de la hipótesis de recuperación que planteaba la firma. En paralelo, la UOM se mantiene en alerta y no descarta una hipótesis de conflicto por la posible implementación de la Reforma Laboral.

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