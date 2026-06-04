Rusia presenta un todoterreno modernizado Lada Niva Legend

La compañía automotriz rusa AvtoVaz presentó en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF-2026) su todoterreno modernizado Lada Niva Legend.

«El todoterreno recibió un nuevo motor, un chasis y una carrocería modernizados, así como nuevos sistemas electrónicos. Se mejoraron todas las características técnicas del vehículo, desde la eficiencia hasta la maniobrabilidad, la dinámica y la seguridad pasiva. Al mismo tiempo, se conservó el diseño clásico y reconocible. En total, el automóvil incorporó más de 100 piezas y conjuntos nuevos, así como más de 60 modernizados», dice el comunicado de la empresa.

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