Brasil obtuvo un importante respaldo de China para su estrategia exportadora de carnes luego de que el gigante asiático reconociera oficialmente a todo el país como libre de fiebre aftosa sin vacunación.
La decisión elimina restricciones sanitarias que aún afectaban a varias regiones productoras, amplía el acceso de las carnes bovina y porcina al principal mercado mundial de proteínas animales.
NOTA RECOMENDADA:
China reconoció a todo el territorio brasileño como libre de aftosa sin vacunación
📲 Seguí Chacabuco Noticias en WhatsApp y recibí las últimas noticias directo en tu celular.
👉 Unirme al canal
👉 Unirme al canal