China reconoció a todo el territorio brasileño como libre de aftosa sin vacunación

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Brasil obtuvo un importante respaldo de China para su estrategia exportadora de carnes luego de que el gigante asiático reconociera oficialmente a todo el país como libre de fiebre aftosa sin vacunación.

La decisión elimina restricciones sanitarias que aún afectaban a varias regiones productoras, amplía el acceso de las carnes bovina y porcina al principal mercado mundial de proteínas animales.

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China reconoció a todo el territorio brasileño como libre de aftosa sin vacunación

 

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