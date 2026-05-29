Buscan fortalecer las pequeñas localidades bonaerenses a través del turismo rural

La senadora radical Natalia Quintana presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que propone modificar la Ley Provincial 13.251 con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las pequeñas localidades de la provincia de Buenos Aires, incorporando al turismo rural como herramienta estratégica para impulsar el arraigo, la producción local y la generación de empleo.

El proyecto incorpora al turismo rural como un eje central para acompañar las economías regionales, fomentar emprendimientos locales y poner en valor el patrimonio cultural, histórico y natural de cada comunidad bonaerense.

Asimismo, la propuesta fortalece la articulación entre la Provincia y los municipios mediante convenios, asistencia técnica y estrategias de desarrollo local adaptadas a las particularidades de cada territorio. También prevé priorizar a aquellas localidades con mayores dificultades de desarrollo para facilitar su acceso a programas provinciales vinculados al desarrollo productivo, turístico y social.

“La iniciativa apunta a generar más oportunidades en el interior bonaerense, promoviendo un desarrollo equilibrado, sostenible y con identidad local”, señaló Natalia Quintana.

La iniciativa no implica la creación de nuevas estructuras administrativas ni mayores erogaciones presupuestarias, sino una optimización de herramientas ya existentes para mejorar la implementación de políticas públicas territoriales.