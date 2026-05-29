«Los docentes no podemos seguir sosteniendo la universidad pública con salarios de miseria»

En el marco de la convocatoria al paro anunciado por la Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN) para hoy, viernes 29 de mayo, el secretario general del gremio, Daniel Ricci, reiteró el reclamo para que el gobierno nacional realice el llamado a paritarias del sector.

El gremio lanzó dos semanas de visibilización del conflicto universitario tras la decisión resuelta en el Plenario de Secretarios Generales de la Federación, junto con dos semanas de visibilización del conflicto universitario en todo el país. Desde la FEDUN reclaman recomposición salarial, paritarias y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Asimismo, se definió impulsar dos semanas de visibilización del conflicto universitario a partir del 1° de junio, con actividades en todas las universidades públicas del país, para “visibilizar la situación crítica que atraviesan las y los docentes universitarios y el conjunto del sistema universitario nacional”.

Salarios de miseria en las universidades

Desde la FEDUN remarcaron que, según el último Informe de Situación del Sistema Universitario, elaborado por la Federación junto al Centro de Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), los salarios de las y los trabajadores de las universidades nacionales llevan 18 meses consecutivos de caída real y acumulan una pérdida del 34,2% desde noviembre de 2023.

En ese contexto, los sueldos deberían incrementarse un 52,1% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde la asunción del actual Gobierno nacional. Al respecto, el secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo: “El Gobierno tiene que convocar de manera urgente a paritarias y cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Las y los docentes universitarios no podemos seguir sosteniendo la universidad pública con salarios de miseria cada vez más deteriorados”.

El Plenario también resolvió rechazar la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica —UOM— y expresar su solidaridad con las y los trabajadores metalúrgicos, en defensa de la organización sindical y los derechos laborales. Por último, la Federación reiteró su acompañamiento a todos los sectores afectados por las políticas de ajuste del Gobierno nacional: trabajadores y trabajadoras que pierden su empleo, movimientos sociales, jubilados y jubiladas, personal de salud, personas con discapacidad y todos aquellos sectores cuyos derechos están siendo vulnerados.

“Vamos a seguir defendiendo la universidad pública, gratuita y de calidad junto al conjunto del pueblo argentino. La única respuesta posible frente al ajuste es más unidad, más organización y más lucha”, concluyó Ricci.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/daniel-ricci-los-docentes-no-podemos-seguir-sosteniendo-la-universidad-publica-con-salarios-de-miseria/